У Білій Церкві через влучання БпЛА зупинять водопостачання

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У Білій Церкві протягом найближчої години планують припинити подачу води через влучання російського безпілотника в інфраструктурний об’єкт. Про тимчасове припинення водопостачання 2 листопада повідомило ТОВ «Білоцерківвода».

У компанії закликали мешканців міста терміново зробити запас води, оскільки подачу планують зупинити протягом години.

Джерело: Білоцерківська міська територіальна громада

Днем раніше у чотирьох районах Києва впав тиск води через знеструмлення.

До цього у Києві також впав тиск води через знеструмлення інфраструктури.

2 листопада у Києві через відсутність напруги призупинили рух електротранспорту.

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