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Новости Украина

В Белой Церкви из-за попадания БПЛА приостановят водоснабжение

UA NEWS 02 Ноября 2026 09:00
В Белой Церкви из-за попадания БПЛА приостановят водоснабжение

В Белой Церкви в течение ближайшего часа планируется приостановить подачу воды из-за попадания российского беспилотника в инфраструктурный объект. О временном прекращении водоснабжения 2 ноября сообщило ООО «Белоцерковвода».

 

В компании призвали жителей города срочно запастись водой, поскольку подачу планируют остановить в течение часа.

Источник: Белоцерковская городская территориальная община

Днем ранее в четырёх районах Киева упало давление воды из-за отключения электричества.

До этого в Киеве также упало давление воды из-за отключения электроэнергии в инфраструктуре.

2 ноября в Киеве из-за отсутствия напряжения приостановили движение электротранспорта.

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