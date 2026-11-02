Октябрь в Киеве вошел в шестерку самых тёплых за 145 лет

В октябре 2026 года средняя температура воздуха в Киеве составила +11,8 °С. Это на 3,2 градуса выше климатической нормы. За всё время метеорологических наблюдений, которые ведутся с 1881 года, прошлый месяц стал шестым самым тёплым октябрем в столице.

По итогам наблюдений октябрь этого года оказался значительно теплее, чем обычно для этого периода. Среднемесячная температура воздуха в столице достигла +11,8 °С. Это на 3,2 °С выше климатической нормы. В Центральной геофизической обсерватории отметили, что по рейтингу наблюдений с 1881 года этот октябрь занял шестое место среди самых тёплых.

Когда в Киеве было теплее всего, а когда — холоднее всего

Самая высокая температура за месяц была зафиксирована 8 октября. Тогда воздух в столице прогрелся до +24,2 °С. Для середины осени это довольно высокий показатель, поэтому начало месяца еще напоминало о тёплом времени года. Самым холодным днём стал 28 октября. Под утро температура опустилась до +5,3 °С. Впрочем, даже этот показатель оставался плюсовым — морозов в столице зафиксировано не было.

Сколько осадков выпало за месяц

По данным метеорологов, на проспекте Науки в Киеве в течение октября выпало 56 мм осадков. Это 122% от месячной нормы, то есть примерно на 22% больше, чем обычно выпадает за этот период.

Таким образом, октябрь в столице запомнился не только высокой средней температурой, но и количеством осадков, превысившим климатическую норму. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского со ссылкой на данные объединенной гидрометеорологической станции.

В понедельник, 2 ноября, в Украине сохранится облачная погода без значительных осадков. По данным Украинского гидрометцентра, лишь ночью местами на северо-востоке и днем на юге Одесской области пройдет небольшой дождь. В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны ночью и утром возможен туман.





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