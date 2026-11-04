В Одессе определились с началом отопительного сезона

В Одессе отопительный сезон 2026–2027 годов начнётся 9 ноября в соответствии с распоряжением мэра. На первом этапе теплоснабжение будет обеспечено для учебных заведений, больниц и других объектов социальной инфраструктуры, после чего начнётся поэтапное подключение жилого фонда и административных зданий.

Запуск систем централизованного отопления будут обеспечивать КП «Теплоснабжение города Одессы», местная ТЭЦ, ОСМД и ЖСК, а профильные энергетические и коммунальные службы обязаны гарантировать бесперебойную подачу газа, воды и электроэнергии на тепловые объекты.

Источник: распоряжение мэра Одессы № 818 от 4 ноября 2026 года.

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