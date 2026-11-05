Журналистка из США стала послом бригады морской пехоты «Борисфен»

Американская журналистка, документалистка и писательница Зарина Забриски стала послом 34-й отдельной бригады морской пехоты «Борисфен». Она уже долгое время живет и работает в Херсоне, где документирует последствия российских атак и рассказывает миру о жизни города под постоянными обстрелами.

Забриски снимала доставку гуманитарной помощи дронами в оккупированные Олешки, а также создала документальный фильм «Херсон. Сафари на людей», который был представлен на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам журналистки, одним из поводов для получения статуса посла стала гибель её коллеги Владимира Обертаса. Он получил смертельные травмы в результате подрыва на мине в Херсоне 27 октября — в первый день перемирия.

В 34-й бригаде рассказали, что Зарина брала многочисленные интервью у военнослужащих, посещала позиции украинских защитников и продолжает жить в городе. Военные даже дали ей позывной «Калифорния».

Сейчас журналистка завершает работу над вторым документальным фильмом о Херсоне, а также готовит третью картину — о военных, защищающих город, в частности о бойцах 34-й бригады морской пехоты.

В бригаде отметили, что сотрудничество с Забриски продолжается уже давно, а новый статус должен вывести его на новый уровень.

Источник: 34-я отдельная бригада морской пехоты «Борисфен».

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