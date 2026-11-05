Кличко заявил, что Зеленский не ответил на его предложения о встрече

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что неоднократно предлагал президенту Владимиру Зеленскому лично обсудить насущные проблемы столицы, однако ответа не получил.

По его словам, прямого отказа не было, но ситуация «выглядела как сигнал в космос».

Кличко также заявил, что узнал из СМИ об инициативе Зеленского создать специальный кабинет для киевских властей. В то же время мэр подчеркнул, что у столицы есть своя профессиональная команда, но она готова принимать помощь от государства.

Заявления президента о провальной подготовке Киева к зиме Кличко назвал странными и безосновательными. Он утверждает, что представители центральной власти не общались с ним или профильными руководителями города по поводу подготовки к отопительному сезону.

Источник: «Суспильне»

Без систем противовоздушной обороны защитные сооружения не смогут полноценно уберечь ключевые объекты инфраструктуры от российских атак. По словам Виталия Кличко, для надёжной защиты критически важных объектов необходимо сочетание физических защитных конструкций и средств ПВО.

Из-за российских атак Киев столкнулся с перебоями в подаче света, воды и работе электротранспорта — Кличко.

Кличко объяснил, почему в Киеве до сих пор нет мобильных укрытий.

Кличко заявил, что система водоотведения Киева имеет резервное питание.

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