Передавал ФСБ данные об украинских военных: в Черкасской области разоблачили подозреваемого

В Черкасской области разоблачили местного жителя, подозреваемого в государственной измене. По данным следствия, мужчина собирал и передавал российской ФСБ информацию о местах дислокации подразделений Вооружённых сил Украины.

Правоохранители установили, что он наладил тайную связь с сотрудником пограничного управления ФСБ РФ в Краснодарском крае и согласился сотрудничать с российской спецслужбой за денежное вознаграждение.

В течение июля–сентября 2026 года он собирал координаты мест дислокации украинских военных в Черкасской области и передавал их российскому куратору. Эти данные могли использоваться для планирования и нанесения ударов по позициям и объектам ВСУ, а также для другой подрывной деятельности против Украины.

Мужчину задержали в Ужгороде в Закарпатье. 26 октября 2026 года ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По ходатайству прокуроров суд взял подозреваемого под стражу без определения залога.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Ранее Служба безопасности Украины задержала российского агента, который активно отслеживал позиции Сил обороны и передавал географические координаты украинских подразделений врагу.

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