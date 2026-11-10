切尔卡瑟州查获一名涉嫌叛国的当地居民。据调查显示，该男子收集并向俄罗斯联邦安全局（FSB）提供了乌克兰武装部队部队部署地点的相关情报。

执法部门查明，他与俄罗斯联邦安全局克拉斯诺达尔边境管理局的一名工作人员建立了秘密联系，并同意以金钱报酬为条件与俄罗斯特工机构合作。

在2026年7月至9月期间，他收集了切尔卡瑟州乌克兰军队驻扎地点的坐标，并将其传递给俄罗斯的联络人。 这些数据可能被用于策划和实施针对乌克兰武装部队阵地及设施的打击，以及其他针对乌克兰的颠覆活动。

该男子在喀尔巴阡地区的乌日霍罗德被捕。2026年10月26日，他被通知涉嫌在战时状态下犯有叛国罪（乌克兰刑法第111条第2款）。 应检察官的申请，法院决定对嫌疑人予以羁押，且不予设定保释金。

根据《乌克兰宪法》第62条，在法院作出有罪判决之前，任何人均被推定为无罪。 乌克兰总检察长办公室通报了这一消息。 在敖德萨，一名向俄联邦安全局（FSB）提供防空系统及国防设施数据的间谍被揭发。 此前，乌克兰安全局曾拘留一名俄罗斯间谍，该间谍曾积极追踪国防军的阵地，并将乌克兰部队的地理坐标传递给敌方。 基辅市查获了一起通过伪造文件逃避服役的犯罪团伙。 在基辅，一名组织毒品派对并让宾客变装的策划者被拘留。

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