W obwodzie czerkaskim ujawniono lokalnego mieszkańca podejrzanego o zdradę stanu. Według danych śledztwa mężczyzna gromadził i przekazywał rosyjskiej FSB informacje o miejscach stacjonowania oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy.

Funkcjonariusze organów ścigania ustalili, że nawiązał on tajny kontakt z pracownikiem zarządu granicznego FSB RF w obwodzie krasnodarskim i zgodził się współpracować z rosyjskimi służbami specjalnymi w zamian za wynagrodzenie pieniężne.

W okresie od lipca do września 2026 roku gromadził on współrzędne miejsc stacjonowania ukraińskich żołnierzy w obwodzie czerkaskim i przekazywał je rosyjskiemu kuratorowi. Dane te mogły być wykorzystywane do planowania i przeprowadzania ataków na pozycje oraz obiekty Sił Zbrojnych Ukrainy, a także do innych działań wywrotowych przeciwko Ukrainie.

Mężczyzna został zatrzymany w Użhorodzie w obwodzie zakarpackim. 26 października 2026 r. poinformowano go o podejrzeniu o zdradę stanu popełnioną w warunkach stanu wojennego (cz. 2 art. 111 Kodeksu Karnego Ukrainy). Na wniosek prokuratorów sąd zastosował wobec podejrzanego areszt bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona wyrokiem skazującym sądu. Informację tę przekazała Prokuratura Generalna. W Odessie zdemaskowano agenta FSB, który przekazywał dane dotyczące obrony przeciwlotniczej i obiektów obronnych. Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała rosyjskiego agenta, który aktywnie śledził pozycje Sił Obronnych i przekazywał wrogowi współrzędne geograficzne ukraińskich oddziałów. W Kijowie ujawniono schematy fałszowania dokumentów w celu uchylania się od służby wojskowej. W Kijowie zatrzymano organizatora imprez narkotykowych, podczas których goście przebierali się.

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