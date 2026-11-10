Передавав ФСБ дані про українських військових: на Черкащині викрили підозрюваного

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На Черкащині викрили місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, чоловік збирав і передавав російській ФСБ інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України.

Правоохоронці встановили, що він налагодив таємний зв’язок зі співробітником прикордонного управління ФСБ РФ у Краснодарському краї та погодився співпрацювати з російською спецслужбою за грошову винагороду.

Упродовж липня–вересня 2026 року він збирав координати місць дислокації українських військових на Черкащині та передавав їх російському куратору. Ці дані могли використовуватися для планування й завдання ударів по позиціях та об’єктах ЗСУ, а також іншої підривної діяльності проти України.

Чоловіка затримали в Ужгороді на Закарпатті. 26 жовтня 2026 року йому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За клопотанням прокурорів суд узяв підозрюваного під варту без визначення застави.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. В Одесі викрили агента ФСБ, який передавав дані про ППО та оборонні об’єкти. Раніше Служба безпеки України затримала російського агента, який активно відстежував позиції Сил оборони та передавав географічні координати українських підрозділів ворогу. У Києві викрили схеми з підробкою документів для ухилення від служби. У Києві затримали організатора нарковечірок із перевдяганням гостей.

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