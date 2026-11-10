У п’ятницю, 13 листопада, в Україні потеплішає до +19°

У середу, 11 листопада, в Україні зміниться погода. Атмосферний фронт принесе дощі та мокрий сніг, а температура в більшості областей опуститься до +2…+7 градусів. Проте вже у п’ятницю, 13 листопада, стане значно тепліше — на півдні повітря прогріється до +19 градусів.

За її прогнозом, атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном, перетинатиме Україну поступово. Тому опади в різних регіонах розпочнуться в різний час. Дощ та мокрий сніг очікуються вже найближчої ночі. Спочатку негода дістанеться західних областей, а протягом дня пошириться на решту території країни. Водночас на заході та півночі опади поступово припинятимуться вже вдень у середу.

Температура повітря 11 листопада в більшості областей становитиме від +2 до +7 градусів. Значно тепліше буде на півдні, де синоптикиня прогнозує +10…+14 градусів. У Києві середа також буде вітряною. Вночі та вранці у столиці йтиме дощ із мокрим снігом, але вдень опади мають припинитися. Температура повітря триматиметься близько +5 градусів.

Втім, похолодання буде недовгим. За словами Наталки Діденко, вже у п’ятницю, 13 листопада, в Україну прийде помітне потепління. У більшості областей температура підніметься до +10…+15 градусів. Найтепліше буде на півдні країни — там повітря прогріється до +14…+19 градусів. У західних областях залишатиметься свіжіше: синоптикиня прогнозує від +8 до +10 градусів. «Проте поки що лише один день. Хоча загалом тиждень також досить теплий», — зауважила Діденко.

Тож після дощів і мокрого снігу українців чекає коротке повернення майже весняного тепла. Однак, за попереднім прогнозом, така погода протримається недовго. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

У понеділок, 9 листопада, в Україні прогнозують суху погоду без опадів. Уночі температура повітря коливатиметься від +2° до -3°, а в західних областях місцями опуститься до 4-9° морозу. Вдень очікується від +3° до +8°.

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