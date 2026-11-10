В пятницу, 13 ноября, в Украине потеплеет до +19°

В среду, 11 ноября, в Украине изменится погода. Атмосферный фронт принесет дожди и мокрый снег, а температура в большинстве областей опустится до +2…+7 градусов. Однако уже в пятницу, 13 ноября, станет значительно теплее — на юге воздух прогреется до +19 градусов.

Согласно прогнозу, атмосферный фронт, связанный с циклоном, будет постепенно пересекать Украину. Поэтому осадки в разных регионах начнутся в разное время. Дождь и мокрый снег ожидаются уже в ближайшую ночь. Сначала непогода достигнет западных областей, а в течение дня распространится на остальную территорию страны. В то же время на западе и севере осадки постепенно прекратятся уже днем в среду.

Температура воздуха 11 ноября в большинстве областей составит от +2 до +7 градусов. Значительно теплее будет на юге, где синоптики прогнозируют +10…+14 градусов. В Киеве среда также будет ветреной. Ночью и утром в столице будет идти дождь с мокрым снегом, но днем осадки должны прекратиться. Температура воздуха будет держаться около +5 градусов.

Впрочем, похолодание будет недолгим. По словам Натальи Диденко, уже в пятницу, 13 ноября, в Украину придет заметное потепление. В большинстве областей температура поднимется до +10…+15 градусов. Теплее всего будет на юге страны — там воздух прогреется до +14…+19 градусов. В западных областях будет прохладнее: синоптик прогнозирует от +8 до +10 градусов. «Однако пока что только один день. Хотя в целом неделя также будет достаточно теплой», — отметила Диденко.

Таким образом, после дождей и мокрого снега украинцев ждет кратковременное возвращение почти весеннего тепла. Однако, по предварительному прогнозу, такая погода продержится недолго. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В понедельник, 9 ноября, в Украине прогнозируется сухая погода без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от +2° до -3°, а в западных областях местами опустится до 4–9° мороза. Днем ожидается от +3° до +8°.

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