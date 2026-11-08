Погода в Україні 9 та 10 листопада: де очікуються морози, дощі та мокрий сніг

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У понеділок, 9 листопада, в Україні прогнозують суху погоду без опадів. Уночі температура повітря коливатиметься від +2° до -3°, а в західних областях місцями опуститься до 4-9° морозу. Вдень очікується від +3° до +8°.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Києві 9 листопада

У столиці в понеділок також опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря в Києві вночі становитиме 0-2° тепла, а вдень підніметься до +5°…+7°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найвища температура повітря 9 листопада в Києві була зафіксована у 2010 році — +17,8° вдень. Найнижчий показник зареєстрували вночі у 1888 році — 15° морозу.

Якою буде погода 10 листопада

У вівторок, 10 листопада, на більшій частині території України збережеться суха погода. Водночас у більшості західних областей удень очікуються дощі, місцями — з мокрим снігом.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Уночі температура становитиме від +2° до -3°. Удень повітря прогріється до +3°…+8°, а на крайньому півдні країни — до +12°.

У Києві 10 листопада опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Уночі буде 0-2° тепла, вдень — +5°…+7°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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