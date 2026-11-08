Погода в Украине 9 и 10 ноября: где ожидаются морозы, дожди и мокрый снег

В понедельник, 9 ноября, в Украине прогнозируется сухая погода без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от +2° до -3°, а в западных областях местами опустится до 4–9° мороза. Днем ожидается от +3° до +8°.

Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

Погода в Киеве 9 ноября

В столице в понедельник также не прогнозируется осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью составит 0–2° тепла, а днем поднимется до +5°…+7°.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, самая высокая температура воздуха 9 ноября в Киеве была зафиксирована в 2010 году — +17,8° днем. Самый низкий показатель был зарегистрирован ночью в 1888 году — 15° мороза.

Какая будет погода 10 ноября

Во вторник, 10 ноября, на большей части территории Украины сохранится сухая погода. В то же время в большинстве западных областей днем ожидаются дожди, местами — с мокрым снегом.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с.

Ночью температура составит от +2° до -3°. Днем воздух прогреется до +3°…+8°, а на крайнем юге страны — до +12°.

В Киеве 10 ноября осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью будет 0–2° тепла, днем — +5°…+7°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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