Prognoza pogody na Ukrainie na 9 i 10 listopada: gdzie spodziewane są mrozy, deszcze i mokry śnieg

W poniedziałek, 9 listopada, w Ukrainie prognozowana jest sucha pogoda bez opadów. W nocy temperatura powietrza będzie się wahać od +2° do -3°, a w zachodnich obwodach miejscami spadnie do 4–9° mrozu. W ciągu dnia spodziewane są temperatury od +3° do +8°.

Wiatr będzie wiał z różnych kierunków z prędkością 3–8 m/s.

Pogoda w Kijowie 9 listopada

W stolicy w poniedziałek również nie przewiduje się opadów. Wiatr będzie zmieniał kierunek, z prędkością 3–8 m/s.

Temperatura powietrza w Kijowie w nocy wyniesie 0–2° powyżej zera, a w ciągu dnia wzrośnie do +5°…+7°.

Według danych Centralnego Obserwatorium Geofizycznego im. Borisa Sreznevskiego najwyższa temperatura powietrza 9 listopada w Kijowie została odnotowana w 2010 roku — +17,8° w ciągu dnia. Najniższą temperaturę odnotowano w nocy w 1888 roku — 15° mrozu.

Jaka będzie pogoda 10 listopada

We wtorek, 10 listopada, na większości terytorium Ukrainy utrzyma się sucha pogoda. Jednocześnie w większości zachodnich obwodów w ciągu dnia spodziewane są opady deszczu, miejscami z mokrym śniegiem.

Wiatr będzie przeważnie południowo-wschodni, o prędkości 5–10 m/s.

W nocy temperatura wyniesie od +2° do -3°. W ciągu dnia powietrze ogrzeje się do +3°…+8°, a na skrajnym południu kraju — do +12°.

W Kijowie 10 listopada nie przewiduje się opadów. Wiatr południowo-wschodni, 5–10 m/s. W nocy temperatura wyniesie 0–2° powyżej zera, w ciągu dnia — +5°…+7°.

Informacje te podaje Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

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