Władze obwodowe w Charkowie wypowiedziały się na temat prawdopodobieństwa ewakuacji Iziuma

Obecnie nie ma podstaw do ogłoszenia obowiązkowej ewakuacji ludności cywilnej z miasta Izium w obwodzie charkowskim, które w ostatnich miesiącach jest przedmiotem intensywnych ataków wroga.

„Na razie nie ogłosimy ewakuacji z Iziumu, ponieważ istnieją jasne przesłanki do ewakuacji ludności, których obecnie nie ma: ani o przesuwaniu się linii frontu, ani o zagrożeniu zajęciem tego miasta, ani o zagrożeniu zablokowaniem dróg” – oświadczył 10 listopada szef Obwodnej Administracji Kharkowskiej Oleg Synehubow.

Jednocześnie władze obwodowe koncentrują się na szybkiej odbudowie uszkodzonych budynków wielokondygnacyjnych, zakupie materiałów budowlanych do uszczelniania otworów oraz wsparciu lokalnych mieszkańców w ramach państwowych programów odszkodowawczych.

Źródło: agencja „Ukrinform” z odniesieniem do briefingu szefa Administracji Obwodowej w Charkowie Olega Sinegubowa.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, 9 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły połączony atak przy użyciu dronów i kierowanych bomb lotniczych na Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku odnotowano ofiary wśród ludności cywilnej.

2 listopada w Iziumie w obwodzie charkowskim częściowo przywrócono dostawy energii elektrycznej, które zostały przerwane w wyniku porannego nalotu. Jednocześnie, według stanu na poniedziałkowy wieczór, część miasta pozostaje pozbawiona prądu.

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