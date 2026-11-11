Prokuratura domaga się przed sądem zwrotu Ławry Poczajowskiej na rzecz państwa

Prokuratura obwodowa w Ternopilu wniosła do sądu pozew o rozwiązanie umowy o bezpłatnym użytkowaniu kompleksu budynków Ławry Świętego Zaśnięcia w Počajowie oraz o zwrot mienia do własności państwowej. Umowa została zawarta 12 grudnia 2003 roku na okres ponad 50 lat.

Jak podaje prokuratura, pozwanym w sprawie jest organizacja religijna Ławra Świętego Zaśnięcia w Počajowie. Osobą trzecią po stronie powoda jest Państwowy Rezerwat Historyczno-Architektoniczny w Kremencu i Pochaivie, w ramach którego znajduje się mienie państwowe.

„Podstawą przedterminowego rozwiązania 50-letniej umowy były rażące naruszenia warunków użytkowania oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków ze strony organizacji religijnej” – zaznaczyła Lesia Gurecka.

Jak poinformowała przedstawicielka prokuratury, podczas kontroli odnotowano przypadki samowolnej przebudowy i dobudowy obiektów architektonicznych.

W szczególności chodzi o:

wyburzenie ścian wewnętrznych w celach i rezydencji arcybiskupiej;

wybudowanie nowych przejść;

przeprowadzenie nieuzgodnionych prac elewacyjnych i wykończeniowych;

namalowanie nowych fresków bez zgody Ministerstwa Kultury.

Prokuratura uważa, że takie działania stwarzają zagrożenie zniszczenia zabytku o znaczeniu narodowym oraz utraty jego autentyczności.

„Ponieważ działania te stwarzają zagrożenie zniszczenia i utraty autentyczności zabytku o znaczeniu narodowym, a ochrona dziedzictwa kulturowego jest obowiązkiem państwa, prokuratura domaga się zwrotu mienia do użytkowania państwa oraz zaprzestania nielegalnych prac” – wyjaśniła Gurecka.

Pozew o rozwiązanie umowy i zwrot mienia państwowego został złożony 2 listopada 2026 roku. Sąd gospodarczy wszczął już postępowanie w tej sprawie.

Jak informowała agencja Ukrinform, wcześniej komisja Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej podczas kontroli stanu zachowania mienia państwowego w Ławrze Świętego Zaśnięcia w Počajowie w obwodzie tarnopolskim wykryła szereg naruszeń. Kompleks budynków znajduje się w bezpłatnym użytkowaniu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego (UCP MP).

Poinformowała o tym Lesia Gurecka, kierowniczka wydziału polityki informacyjnej prokuratury obwodowej w Ternopilu.

Przypomnijmy, że 27 lipca Państwowa Służba Ukrainy ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia (DES) wydała Počajowskiej Ławrze Świętego Zaśnięcia nakaz usunięcia naruszeń przepisów dotyczących wolności sumienia i działalności organizacji religijnych.

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