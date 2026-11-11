检察院通过法院要求将波恰伊夫修道院归还国家

特尔诺皮尔州检察院向法院提起诉讼，要求解除关于圣乌斯宾斯基波恰伊夫修道院建筑群无偿使用合同，并将该财产归还国家所有。 该协议于2003年12月12日签订，期限超过50年。

据其称，本案的被告是宗教组织——波恰伊夫圣母安息修道院。 克雷梅涅茨-波恰伊夫国家历史建筑保护区作为原告方的第三方介入本案，该保护区负责对相关国有财产进行日常管理。

“该宗教组织严重违反使用条款及文物保护法律法规，是导致这笔50年期协议提前终止的依据，”莱莎·古雷茨卡指出。

据该检察机关代表介绍，在检查过程中，发现了擅自改建和扩建建筑物的行为。

具体而言，包括：

拆除修士居所及主教府内的隔墙；

开辟新的通道；

进行未经批准的外立面及装饰工程；

未经文化部批准绘制新的壁画。

检察院认为，此类行为威胁到国家重要文物遗址的完整性，并可能导致其真实性丧失。

“鉴于此类行为对国家重要文物造成破坏及丧失真实性的威胁，且保护文化遗产是国家的义务，检察院要求将该财产归还国家使用，并停止非法施工，”古雷茨卡解释道。

关于解除合同并归还国有财产的诉讼已于2026年11月2日提起。经济法院已就此案立案审理。

据乌克兰通讯社报道，此前，文化与信息政策部委员会在检查特尔诺皮尔州圣乌斯彭斯基波恰伊夫修道院国家财产的保存状况时，发现了一系列违规行为。 该建筑群目前由乌克兰莫斯科宗主教区东正教会（УПЦ МП）无偿使用。

特尔诺皮尔州检察院信息政策处处长莱莎·古雷茨卡透露了这一消息。

需要指出的是，乌克兰民族政策与良心自由国家局（ДЕСС）于7月27日向波恰伊夫圣母安息修道院下达了整改通知，要求其纠正在良心自由及宗教组织活动领域违反法律的行为。

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