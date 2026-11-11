因卷入“迦太基”案的乌克兰安全局（SBU）少将谢尔盖·杜库，其保释金已缴纳4400万格里夫纳。 共有1113人参与了筹款。与此同时，利沃夫律师奥列格·米齐克指出了缴纳保释金的程序在法律上的特殊性，以及对作为担保人的人员可能产生的后果。

据奥列格·米齐克介绍，利沃夫现行做法规定，每位担保人必须亲自前往看守所。在那里，授权官员会向其说明此决定的法律后果。

“授权官员会向其说明这一决定的法律后果： 他具体为谁缴纳保释金、自己将承担哪些义务，以及如果被保释人违反其应尽的义务，他的钱可能会面临什么情况，”这位律师强调道。

奥列格·米齐克指出，即使有两三人共同缴纳保释金，有时每个人仍需亲自前往看守所。 届时，他们必须出示资金转账收据，并确认已了解自身的权利、义务以及不履行义务的后果。

“有时，即使由两三人共同缴纳保释金， 每个人仍需亲自前往看守所，出示汇款凭证，并确认已被告知其权利、义务及不履行义务的法律后果。 也就是说，仅仅将钱汇入法院账户是不够的，”他说。

这位律师建议大家设想一下，如果将这一程序应用于谢尔盖·杜卡案中的1113名保释金缴纳人，情况会如何。

“现在试想一下，如果将这种做法应用到杜卡将军案中的1113名担保人身上。必须对每个人进行身份核实，向每个人说明法律规定的后果，每个人都必须在充分知情的情况下确认自己作为担保人的决定。 这将耗费多少时间？”——奥列格·米齐克强调道。

他总结道，保释金并非慈善捐款或共同募捐，而是一种具有具体法律义务和财务后果的诉讼程序工具。

此外，这位律师还提出疑问：为何不同机构向抵押人解释法律后果的程序实际上会存在如此大的差异。

律师通报了这一情况。

需要指出的是，专门反腐败检察院曾请求对在迦太基行动中被捕的乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜库实施羁押。作为逮捕的替代方案，检察官提议设定1亿格里夫纳的保释金。

国家反腐败局公布了被砸坏的手机照片，这些手机很可能是“迦太基”案涉案人员、塞尔吉伊·杜卡将军在搜查过程中销毁的。

在11月6日最高反腐败法院的庭审中，“迦太基”案嫌疑人谢尔盖·杜卡表示，他愿意配合调查并捍卫自己的清白。

乌克兰安全局将军谢尔盖·杜卡在最高反腐败法院就对其采取预防措施举行的听证会上，对迦太基案中的指控予以否认 并将国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的行动称为针对去年安全局对反腐败机构侦查人员进行搜查的政治报复。

前专门反腐败检察院检察官斯坦尼斯拉夫·布罗内维茨基表示，反腐败中心歪曲了关于乌克兰安全局将军谢尔盖·杜卡涉嫌收受贿赂的信息。 此外，国家警察局副局长安德烈·涅比托夫否认了关于其为迦太基行动材料中涉及的U420连锁商店提供庇护的指控。 这两位官员均坚称，已公开的信息未能反映全貌。

乌克兰安全局中央机关及各地区分支机构的工作人员纷纷参与筹集资金，为少将谢尔盖·杜卡缴纳保释金。 与此同时，该军官的辩护律师尤里·苏霍夫保证，这些汇款均属自愿，且未收到关于必须参与募捐的官方指示。

因涉嫌“迦太基”案而被羁押在看守所的乌克兰安全局少将谢尔盖·杜卡，通过其律师发表了一封公开信。 他在公开信中声明，针对他的指控是基于与线人的行动接触，而利用线人属于全球情报机构的标准惯例。

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