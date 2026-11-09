В СБУ почали збирати кошти на заставу для генерала Дуки

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Співробітники центрального апарату та регіональних підрозділів Служби безпеки України долучилися до збору коштів на заставу для генерал-майора Сергія Дуки. Водночас адвокат військовослужбовця Юрій Сухов запевнив, що перекази є добровільними, а офіційних вказівок щодо обов’язкової участі в зборі не надходило.

Сергія Дуку підозрюють у причетності до злочинної організації, яку викрили в межах операції НАБУ «Карфаген». Раніше в медіа з’явилася інформація, що в регіональних підрозділах СБУ нібито вимагають від працівників здавати гроші на заставу для генерала.

Коментуючи ці повідомлення, Юрій Сухов підтвердив, що збір справді проводять, однак назвав інформацію про примус маніпулятивною.

«Глобально – це справді правда, але в деталях – це певна маніпуляція», – сказав адвокат.

За його словами, у службових підрозділах поширили повідомлення з банківськими реквізитами для переказу коштів. Однак у ньому не зазначали обов’язкової суми внеску чи кінцевого терміну переказу грошей.

Сухов пояснив, що ініціатива виникла в центральному управлінні СБУ. Згодом до збору почали приєднуватися працівники регіональних підрозділів, які самостійно телефонували та висловлювали бажання підтримати генерала.

Окремо журналістка запитала адвоката про повідомлення щодо нібито встановлених сум внесків: 50 тисяч гривень для оперативників і 150 тисяч гривень для керівників.

Юрій Сухов відповів, що не має точних відомостей про рівень заробітних плат співробітників СБУ, оскільки ця інформація є закритою. Водночас він припустив, що для частини працівників внесок у розмірі 50 тисяч гривень може бути прийнятним.

На підтвердження своєї думки адвокат порівняв доходи співробітників СБУ із зарплатами працівників Національного антикорупційного бюро України.

Про це захисник заявив в ефірі каналу «Бутусов.Плюс».

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти під варту генерала СБУ Сергія Дуку, якого затримали в межах операції «Карфаген». Як альтернативу арешту прокурори пропонують заставу у 100 млн грн.

Національне антикорупційне бюро оприлюднило фотографії розбитих телефонів, які, ймовірно, знищив під час обшуку фігурант справи «Карфаген», генерал Сергій Дука.

Під час засідання Вищого антикорупційного суду 6 листопада підозрюваний у справі «Карфаген» Сергій Дука заявив, що готовий співпрацювати зі слідством і відстоювати свою правоту.

Генерал Служби безпеки України Сергій Дука під час засідання у Вищому антикорупційному суді з обрання йому запобіжного заходу заперечив обвинувачення у справі «Карфаген» та назвав дії НАБУ і САП політичною помстою за торішні обшуки СБУ у детективів антикорупційних органів.

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький заявив, що Центр протидії корупції перекрутив інформацію про нібито хабар генералу СБУ Сергію Дуці. Окремо заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заперечив звинувачення у «кришуванні» мережі магазинів U420, які фігурують у матеріалах операції «Карфаген». Обидва посадовці стверджують, що оприлюднені дані не відображають повної картини.

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