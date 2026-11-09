В СБУ начали сбор средств на залог для генерала Дуки

Сотрудники центрального аппарата и региональных подразделений Службы безопасности Украины присоединились к сбору средств на залог для генерал-майора Сергея Дуки. В то же время адвокат военнослужащего Юрий Сухов заверил, что переводы являются добровольными, а официальных указаний об обязательном участии в сборе не поступало.

Сергея Дуку подозревают в причастности к преступной организации, которая была разоблачена в рамках операции НАБУ «Карфаген». Ранее в СМИ появилась информация, что в региональных подразделениях СБУ якобы требуют от сотрудников сдавать деньги на залог для генерала.

Комментируя эти сообщения, Юрий Сухов подтвердил, что сбор действительно проводится, однако назвал информацию о принуждении манипулятивной.

«В целом — это действительно правда, но в деталях — это определенная манипуляция», — сказал адвокат.

По его словам, в подразделениях службы распространили сообщение с банковскими реквизитами для перевода средств. Однако в нем не указывалась обязательная сумма взноса или конечный срок перевода денег.

Сухов пояснил, что инициатива возникла в центральном управлении СБУ. Впоследствии к сбору начали присоединяться сотрудники региональных подразделений, которые самостоятельно звонили и выражали желание поддержать генерала.

Отдельно журналистка спросила адвоката о сообщении относительно якобы установленных сумм взносов: 50 тысяч гривен для оперативников и 150 тысяч гривен для руководителей.

Юрий Сухов ответил, что не располагает точными сведениями об уровне заработной платы сотрудников СБУ, поскольку эта информация является закрытой. В то же время он предположил, что для части сотрудников взнос в размере 50 тысяч гривен может быть приемлемым.

В подтверждение своего мнения адвокат сравнил доходы сотрудников СБУ с зарплатами сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом защитник заявил в эфире канала «Бутусов.Плюс».

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять под стражу генерала СБУ Сергея Дуку, которого задержали в рамках операции «Карфаген». В качестве альтернативы аресту прокуроры предлагают залог в размере 100 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фотографии разбитых телефонов, которые, вероятно, уничтожил во время обыска фигурант дела «Карфаген», генерал Сергей Дука.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 6 ноября подозреваемый по делу «Карфаген» Сергей Дука заявил, что готов сотрудничать со следствием и отстаивать свою правоту.

Генерал Службы безопасности Украины Сергей Дука во время заседания в Высшем антикоррупционном суде по вопросу об избрании ему меры пресечения опроверг обвинения по делу «Карфаген» и назвал действия НАБУ и САП политической местью за прошлогодние обыски СБУ у детективов антикоррупционных органов.

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий заявил, что Центр противодействия коррупции исказил информацию о якобы взяточной сделке с генералом СБУ Сергеем Дукой. Отдельно заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов опроверг обвинения в крышевании сети магазинов U420, которые фигурируют в материалах операции Карфаген. Оба чиновника утверждают, что обнародованные данные не отражают полной картины.

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