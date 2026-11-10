Олег Белорус скончался 6 ноября 2026 года на 88-м году жизни. Он был народным депутатом Украины четырёх созывов, академиком НАН Украины и первым Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединённых Штатах.

Работая в Верховной Раде, Олег Белорус завоевал репутацию авторитетного эксперта по международной политике и принимал непосредственное участие в формировании внешнеполитического курса государства. Коллеги отмечают его принципиальность и государственный подход к работе.

В Ассоциации народных депутатов выразили глубокие соболезнования семье, близким, коллегам и ученикам покойного, подчеркнув, что его вклад навсегда останется в истории украинского парламентаризма, дипломатии и науки.

Олег Белорус был доктором экономических наук, академиком НАН Украины, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США (1992–1994 годы, признан «Дипломатом года» в США в 1994 году) и народным депутатом четырёх созывов (с третьего по шестой). На протяжении всех сроков полномочий в Верховной Раде он специализировался на международной политике, работал в комитете по иностранным делам (возглавлял его в VI созыве) и был вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В 1996–1999 годах Олег Белорус был членом всеукраинского объединения «Громада» Павла Лазаренко, где занимал должность заместителя председателя партии, и именно от этой политической силы в 1998 году впервые прошел в парламент III созыва.

Впоследствии, в ходе той же каденции, он перешел в вновь созданное всеукраинское объединение «Батькивщина», став одним из самых давних соратников Юлии Тимошенко и заместителем лидера партии. В 2002, 2006 и 2007 годах он избирался в Верховную Раду IV, V и VI созывов от Блока Юлии Тимошенко (БЮТ), в частности возглавлял фракцию БЮТ в парламенте IV созыва. В 2012 году политик вновь баллотировался в Раду от «Батькивщины», однако 122-е место в списке оказалось непроходным.

На сайте «Батькивщины» написали: «Состоялись прощание и похороны Олега Григорьевича Белоруса — члена партии «Батькивщина», выдающегося украинского политика, дипломата, ученого, доктора экономических наук, профессора, академика Национальной академии наук Украины. Олега Григорьевича уважали за профессионализм, мудрость, искренность, принципиальность и преданность Украине. Особое место в жизни Олега Григорьевича занимает дипломатическая деятельность. Он стал первым Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки после провозглашения независимости нашего государства. В непростой период становления украинской государственности он приложил значительные усилия для утверждения суверенитета и независимости Украины на международной арене».

Об утрате сообщила Ассоциация народных депутатов Украины.

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