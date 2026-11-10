独立后的乌克兰首任驻美大使奥列格·比洛鲁斯去世

奥列格·比洛鲁斯于2026年11月6日逝世，享年88岁。他曾四度当选乌克兰人民代表，是乌克兰国家科学院院士，并曾担任乌克兰驻美国首任特命全权大使。

在最高拉达任职期间，奥列格·比洛鲁斯以国际政策权威专家的身份赢得了声誉，并直接参与了国家外交政策的制定。同事们称赞他恪守原则，并以国家利益为重的工作态度。

乌克兰人民代表协会向逝者的家人、亲友、同事及学生表示深切哀悼，并强调他所作的贡献将永远载入乌克兰议会制度、外交及科学史册。

奥列格·比洛鲁斯是经济学博士、乌克兰国家科学院院士， 乌克兰驻美国特命全权大使（1992–1994年，1994年被美国评为“年度外交官”），并曾四度当选人民代表（第三届至第六届）。 在最高拉达任职期间，他一直专注于国际政治领域，曾在外交事务委员会工作（并在第六届议会期间担任该委员会主席），并曾担任欧安组织议会大会副主席。

1996年至1999年，奥列格·比洛鲁斯是帕维尔·拉扎连科领导的全乌克兰“格罗马达”联盟的成员，曾担任该党副主席， 正是凭借该政党的提名，他于1998年首次当选为第三届议会议员。

随后，在同一届任期内，他转投新成立的全乌克兰联盟“祖国”，成为尤利娅·季莫申科最资深的盟友之一，并担任该党副领袖。 2002年、2006年和2007年，他分别代表尤利娅·季莫申科联盟（BYuT）当选为第四、第五和第六届最高拉达议员，其中在第四届议会期间曾担任BYuT党团领袖。 2012年，这位政治家再次代表“祖国党”参选最高拉达，但名单上的第122位未能当选。

“祖国党”网站写道： “‘祖国’党党员、杰出的乌克兰政治家、外交家、学者、经济学博士、教授、乌克兰国家科学院院士奥列格·格里戈罗维奇·比洛鲁斯已举行告别仪式并下葬。 奥列格·格里戈里耶维奇因其专业素养、睿智、真诚、坚守原则以及对乌克兰的奉献精神而备受尊敬。外交活动在奥列格·格里戈里耶维奇的一生中占据着特殊地位。 他是乌克兰宣布独立后首位驻美特命全权大使。在乌克兰国家建设这一艰难时期，他为在国际舞台上确立乌克兰的主权和独立作出了巨大努力。

乌克兰人民代表协会发布了这一讣告。

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