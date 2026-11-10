Zmarł Oleg Biełorus, pierwszy ambasador niepodległej Ukrainy w Stanach Zjednoczonych

Oleg Bialorus zmarł 6 listopada 2026 roku w wieku 88 lat. Był posłem do Rady Najwyższej Ukrainy czterech kadencji, członkiem Akademii Nauk Ukrainy oraz pierwszym ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Ukrainy w Stanach Zjednoczonych.

Pracując w Radzie Najwyższej, Oleg Bialorus zyskał reputację autorytatywnego eksperta w dziedzinie polityki międzynarodowej i brał bezpośredni udział w kształtowaniu kursu polityki zagranicznej państwa. Koledzy podkreślają jego zasadniczość i państwowe podejście do pracy.

Stowarzyszenie Deputowanych Narodowych złożyło głębokie kondolencje rodzinie, bliskim, kolegom i uczniom zmarłego, podkreślając, że jego wkład na zawsze pozostanie w historii ukraińskiego parlamentaryzmu, dyplomacji i nauki.

Oleg Biełorus był doktorem nauk ekonomicznych, akademikiem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, nadzwyczajnym i pełnomocnym ambasadorem Ukrainy w Stanach Zjednoczonych (w latach 1992–1994, uznanym w 1994 r. za „dyplomatę roku” w USA) oraz posłem do Rady Najwyższej przez cztery kadencje (od trzeciej do szóstej). Przez wszystkie kadencje w Radzie Najwyższej specjalizował się w polityce międzynarodowej, pracował w komisji spraw zagranicznych (której przewodniczył w VI kadencji) oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

W latach 1996–1999 Oleg Biełorus był członkiem ogólnoukraińskiego stowarzyszenia „Hromada” Pawła Łazarenki, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego partii, i właśnie z ramienia tej formacji politycznej w 1998 roku po raz pierwszy został wybrany do parlamentu III kadencji.

Następnie, w trakcie tej samej kadencji, przeszedł do nowo utworzonego ogólnoukraińskiego ugrupowania „Batkivszczyna”, stając się jednym z najdłużej współpracujących z Julią Tymoszenko oraz zastępcą lidera partii. W latach 2002, 2006 i 2007 był wybierany do Rady Najwyższej IV, V i VI kadencji z listy Bloku Julii Tymoszenko (BJT), a w szczególności stał na czele frakcji BJT w parlamencie IV kadencji. W 2012 roku polityk ponownie kandydował do Rady z ramienia partii „Batkivszczyna”, jednak 122. miejsce na liście okazało się niewystarczające do uzyskania mandatu.

Na stronie internetowej partii „Batkivszczyna” napisano: „Odbyło się pożegnanie i pogrzeb Olega Grigorowicza Białorusa – członka partii „Batkivszczyna”, wybitnego ukraińskiego polityka, dyplomaty, naukowca, doktora nauk ekonomicznych, profesora, członka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Oleg Grigorowicz był szanowany za profesjonalizm, mądrość, szczerość, zasadniczość i oddanie Ukrainie. Szczególne miejsce w życiu Olega Grigorowicza zajmowała działalność dyplomatyczna. Został pierwszym Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Ameryki po ogłoszeniu niepodległości naszego państwa. W trudnym okresie kształtowania się ukraińskiej państwowości włożył znaczny wysiłek w umacnianie suwerenności i niepodległości Ukrainy na arenie międzynarodowej”.

O tej stracie poinformowało Stowarzyszenie Posłów Ludowych Ukrainy.

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