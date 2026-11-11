Budanow wymienił kluczowe priorytety Ukrainy po rozmowach w Abu Zabi

Stanowisko Ukrainy w rozmowach pokojowych pozostaje niezmienne: zawieszenie ognia, stworzenie skutecznego systemu gwarancji bezpieczeństwa oraz zwrot jeńców.

Według szefa Biura Prezydenta Kyryła Budanowa, przez dwa dni ukraińska delegacja w Abu Zabi poszukiwała sposobów na zakończenie wojny.

Negocjacje nie były łatwe, jednak głównymi celami pozostają osiągnięcie sprawiedliwego pokoju, ocalenie życia Ukraińców oraz zapewnienie bezpieczeństwa państwa.

Budanow podkreślił również istotny wynik w kwestii powrotu jeńców.

Źródło: Kirill Budanow

Przypomnijmy, że Arakhamia przewidział zawarcie pokoju między Ukrainą a Rosją do końca 2026 roku.

Wcześniej Kushner, po rozmowach w Abu Zabi, wskazał na najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: główne wnioski.

Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

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