Film: W Sumach uratowano siedem osób podczas pożaru w dziesięciopiętrowym budynku
W Sumach ratownicy ugaszili pożar w dziesięciopiętrowym budynku mieszkalnym.
Ogień ogarnął fasadę budynku aż do szóstego piętra, zapalił się również zaparkowany obok samochód.
Podczas akcji gaśniczej służby ratownicze uratowały siedem osób, a kolejne 17 ewakuowały w bezpieczne miejsce.
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy
W miejscowości Blazhowe w gminie Rokytne w rejonie sarneńskim w ciągu dnia 9 listopada wybuchł pożar w budynku gospodarczym. Podczas gaszenia pożaru ratownicy znaleźli ciało kobiety.
W dzielnicy Obolon w Kijowie podczas pożaru w budynku znaleziono ciało człowieka.
Wieczorem 2 listopada w Zviaheli w obwodzie żytomierskim wybuchł pożar w budynku mieszkalnym. Ratownicy wynieśli z ogarniętego ogniem domu nieprzytomnego 36-letniego mężczyznę i jego trzyletniego syna. Nie udało się uratować dziecka, ojca przewieziono do szpitala.