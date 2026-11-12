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Film: W Sumach uratowano siedem osób podczas pożaru w dziesięciopiętrowym budynku

UA NEWS 12 listopada 2026 18:24
Film: W Sumach uratowano siedem osób podczas pożaru w dziesięciopiętrowym budynku

W Sumach ratownicy ugaszili pożar w dziesięciopiętrowym budynku mieszkalnym. 

Ogień ogarnął fasadę budynku aż do szóstego piętra, zapalił się również zaparkowany obok samochód.

Podczas akcji gaśniczej służby ratownicze uratowały siedem osób, a kolejne 17 ewakuowały w bezpieczne miejsce.

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Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

W miejscowości Blazhowe w gminie Rokytne w rejonie sarneńskim w ciągu dnia 9 listopada wybuchł pożar w budynku gospodarczym. Podczas gaszenia pożaru ratownicy znaleźli ciało kobiety.

W dzielnicy Obolon w Kijowie podczas pożaru w budynku znaleziono ciało człowieka.

Wieczorem 2 listopada w Zviaheli w obwodzie żytomierskim wybuchł pożar w budynku mieszkalnym. Ratownicy wynieśli z ogarniętego ogniem domu nieprzytomnego 36-letniego mężczyznę i jego trzyletniego syna. Nie udało się uratować dziecka, ojca przewieziono do szpitala.

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