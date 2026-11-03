На Житомирщині під час пожежі загинув трирічний хлопчик

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Увечері 2 листопада в Звягелі Житомирської області сталася пожежа в житловому будинку. Рятувальники винесли з охопленої вогнем оселі непритомних 36-річного чоловіка та його трирічного сина. Дитину врятувати не вдалося, батька доправили до лікарні.

Рятувальники прибули на виклик, коли в будинку вже горіла кімната. Під час розвідки вони виявили всередині оселі непритомних чоловіка та його маленького сина.

Фахівці ДСНС винесли обох на свіже повітря та до прибуття медиків надавали їм домедичну допомогу. Медики продовжили реанімаційні заходи, однак врятувати хлопчика не вдалося.

36-річного чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні. Пожежу ліквідували.

Причину займання та всі обставини трагедії наразі встановлюють фахівці.

У ДСНС регулярно нагадують про необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки під час опалювального сезону. Зокрема, рятувальники радять:

очищати печі та димоходи від сажі перед початком і впродовж усього опалювального сезону;

не користуватися печами, на яких є тріщини;

не залишати без нагляду печі, що топляться, і не доручати догляд за ними малолітнім дітям;

не розпалювати піч бензином чи іншими легкозаймистими рідинами;

не вмикати одночасно кілька потужних електрообігрівачів в одну розетку.

Нагадаємо, у січні 2022 року внаслідок пожежі в житловому будинку села Браниця Ніжинського району Чернігівської області загинули четверо людей, серед них троє дітей.

За словами речника обласного управління ДСНС Романа Хропатого, жертвами пожежі стали дружина господаря та троє дітей 2017–2018 років народження.

Тоді пожежу локалізували на площі 56 кв. м. Причину займання встановлювали.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Житомирській області.

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