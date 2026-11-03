在日托米尔州，一名三岁男童在一场火灾中丧生

11月2日晚，日托米尔州兹维亚赫利镇发生一起住宅火灾。 救援人员从被大火吞噬的住宅中救出一名失去意识的36岁男子及其3岁的儿子。孩子未能获救，父亲被送往医院。

救援人员接到报警赶到现场时，房屋内的一间房间已陷入火海。在勘察过程中，他们在屋内发现了失去意识的男子及其年幼的儿子。

国家紧急情况部专家将两人救至室外，并在医护人员抵达前为他们提供了现场急救。医护人员随后继续实施抢救，但未能挽救男孩的生命。

36岁的男子被送往当地医院救治。火灾已被扑灭。

起火原因及悲剧的全部经过目前正由专家调查确定。

国家紧急情况局定期提醒民众，在供暖季节必须遵守消防安全规定。具体而言，救援人员建议：

在供暖季开始前及整个供暖季期间，都要清理炉膛和烟囱内的烟灰；

不要使用有裂纹的炉子；

不要让正在燃烧的炉子无人看管，也不要让年幼儿童负责看管；

不要使用汽油或其他易燃液体点火；

不要将多台大功率电暖器同时插入同一个插座。

需要提醒的是，2022年1月，切尔尼戈夫州涅日金区布拉尼察村一栋住宅楼发生火灾，造成4人死亡，其中包括3名儿童。

据该州紧急情况部发言人罗曼·克罗帕托伊称，遇难者包括房主的妻子和三名出生于2017年至2018年的儿童。

当时，火势被控制在56平方米范围内。起火原因正在调查中。

此消息由日托米尔州国家紧急情况局总署发布。

此前在日托米尔州，检察官

法院已开始审理涉及Odrex医生的案件实质内容。 法院恢复了对Odrex医生涉及阿德南·基万死亡案的审理。 在特尔诺皮尔州，将对导致18名患者失明的医生进行审判。

社交媒体上出现关于科罗斯特内医院一名新生儿死亡的消息后，已启动刑事诉讼程序。相关帖子提及可能存在医疗疏忽，并推测该婴儿在分娩过程中颈部可能被折断。

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