W obwodzie żytomierskim w wyniku pożaru zginął trzyletni chłopiec
Wieczorem 2 listopada w Zviaheli w obwodzie żytomierskim wybuchł pożar w budynku mieszkalnym. Ratownicy wynieśli z ogarniętego ogniem domu nieprzytomnego 36-letniego mężczyznę i jego trzyletniego syna. Nie udało się uratować dziecka, ojca przewieziono do szpitala.
Ratownicy przybyli na miejsce zdarzenia, gdy w domu płonął już jeden pokój. Podczas rozpoznania sytuacji znaleźli w środku nieprzytomnego mężczyznę i jego małego syna.
Specjaliści Państwowej Służby Ratowniczej wynieśli obu na świeże powietrze i do czasu przybycia lekarzy udzielali im pomocy przedszpitalnej. Lekarze kontynuowali działania resuscytacyjne, jednak nie udało się uratować chłopca.
36-letni mężczyzna został przewieziony do lokalnego szpitala. Pożar został ugaszony.
Przyczynę pożaru oraz wszystkie okoliczności tej tragedii ustalają obecnie specjaliści.
Służba Państwowej Służby Ratowniczej regularnie przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sezonie grzewczym. W szczególności ratownicy zalecają:
- oczyszczanie pieców i kominów z sadzy przed rozpoczęciem i przez cały sezon grzewczy;
- nie korzystać z pieców, na których widoczne są pęknięcia;
- nie pozostawiać bez nadzoru rozpalonych pieców i nie powierzać opieki nad nimi małym dzieciom;
- nie rozpalaj pieca benzyną ani innymi łatwopalnymi płynami;
- nie podłączać jednocześnie kilku mocnych grzejników elektrycznych do jednego gniazdka.
Przypomnijmy, że w styczniu 2022 roku w wyniku pożaru w budynku mieszkalnym we wsi Branica w rejonie Nizhyn w obwodzie czernihowskim zginęły cztery osoby, w tym troje dzieci.
Jak poinformował rzecznik obwodowego oddziału Państwowej Służby Ratowniczej Roman Kropaty, ofiarami pożaru padła żona właściciela domu oraz troje dzieci urodzonych w latach 2017–2018.
Wówczas pożar zneutralizowano na powierzchni 56 m². Przyczyna zapalenia była ustalana.
Informację tę przekazało Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie żytomierskim.
Wcześniej w obwodzie żytomierskim prokuratorzy
Przez dwa dni leczyli wodą: krewni oskarżają lekarzy o śmierć 48-letniego mężczyzny w Białej Cerkwi.
Sąd rozpoczął rozpatrywanie sprawy dotyczącej lekarzy z firmy Odrex.
Sąd wznowił rozpatrywanie sprawy lekarzy z firmy Odrex w związku ze śmiercią Adnana Kivana.
W obwodzie tarnopolskim odbędzie się proces lekarzy, z winy których 18 pacjentów straciło wzrok.
Wszczęto postępowanie karne po pojawieniu się w mediach społecznościowych informacji o śmierci noworodka w szpitalu w Korostenie. W wpisach mowa jest o możliwym zaniedbaniu lekarskim, a także pojawiają się przypuszczenia, że podczas porodu niemowlęciu rzekomo złamano kark.