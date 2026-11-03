W obwodzie żytomierskim w wyniku pożaru zginął trzyletni chłopiec

Wieczorem 2 listopada w Zviaheli w obwodzie żytomierskim wybuchł pożar w budynku mieszkalnym. Ratownicy wynieśli z ogarniętego ogniem domu nieprzytomnego 36-letniego mężczyznę i jego trzyletniego syna. Nie udało się uratować dziecka, ojca przewieziono do szpitala.

Ratownicy przybyli na miejsce zdarzenia, gdy w domu płonął już jeden pokój. Podczas rozpoznania sytuacji znaleźli w środku nieprzytomnego mężczyznę i jego małego syna.

Specjaliści Państwowej Służby Ratowniczej wynieśli obu na świeże powietrze i do czasu przybycia lekarzy udzielali im pomocy przedszpitalnej. Lekarze kontynuowali działania resuscytacyjne, jednak nie udało się uratować chłopca.

36-letni mężczyzna został przewieziony do lokalnego szpitala. Pożar został ugaszony.

Przyczynę pożaru oraz wszystkie okoliczności tej tragedii ustalają obecnie specjaliści.

Służba Państwowej Służby Ratowniczej regularnie przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sezonie grzewczym. W szczególności ratownicy zalecają:

oczyszczanie pieców i kominów z sadzy przed rozpoczęciem i przez cały sezon grzewczy;

nie korzystać z pieców, na których widoczne są pęknięcia;

nie pozostawiać bez nadzoru rozpalonych pieców i nie powierzać opieki nad nimi małym dzieciom;

nie rozpalaj pieca benzyną ani innymi łatwopalnymi płynami;

nie podłączać jednocześnie kilku mocnych grzejników elektrycznych do jednego gniazdka.

Przypomnijmy, że w styczniu 2022 roku w wyniku pożaru w budynku mieszkalnym we wsi Branica w rejonie Nizhyn w obwodzie czernihowskim zginęły cztery osoby, w tym troje dzieci.

Jak poinformował rzecznik obwodowego oddziału Państwowej Służby Ratowniczej Roman Kropaty, ofiarami pożaru padła żona właściciela domu oraz troje dzieci urodzonych w latach 2017–2018.

Wówczas pożar zneutralizowano na powierzchni 56 m². Przyczyna zapalenia była ustalana.

Informację tę przekazało Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie żytomierskim.

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