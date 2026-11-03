В Житомирской области во время пожара погиб трехлетний мальчик

Вечером 2 ноября в Звягеле Житомирской области произошел пожар в жилом доме. Спасатели вынесли из охваченного огнем дома потерявшего сознание 36-летнего мужчину и его трехлетнего сына. Ребенка спасти не удалось, отца доставили в больницу.

Спасатели прибыли на вызов, когда в доме уже горела комната. Во время разведки они обнаружили внутри дома потерявших сознание мужчину и его маленького сына.

Специалисты ГСЧС вынесли обоих на свежий воздух и до прибытия медиков оказывали им домедицинскую помощь. Медики продолжили реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось.

36-летнего мужчину госпитализировали в местную больницу. Пожар ликвидировали.

Причину возгорания и все обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливают специалисты.

В ГСЧС регулярно напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в отопительный сезон. В частности, спасатели советуют:

очищать печи и дымоходы от сажи перед началом и в течение всего отопительного сезона;

не пользоваться печами, на которых есть трещины;

не оставлять без присмотра растопленные печи и не поручать уход за ними малолетним детям;

не разжигать печь бензином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;

не включать одновременно несколько мощных электрообогревателей в одну розетку.

Напомним, в январе 2022 года в результате пожара в жилом доме села Браница Нежинского района Черниговской области погибли четыре человека, в том числе трое детей.

По словам пресс-секретаря областного управления ГСЧС Романа Хропатого, жертвами пожара стали жена хозяина и трое детей 2017–2018 годов рождения.

Тогда пожар был локализован на площади 56 кв. м. Причина возгорания устанавливалась.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Житомирской области.

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