В Житомирской области во время пожара погиб трехлетний мальчик
Вечером 2 ноября в Звягеле Житомирской области произошел пожар в жилом доме. Спасатели вынесли из охваченного огнем дома потерявшего сознание 36-летнего мужчину и его трехлетнего сына. Ребенка спасти не удалось, отца доставили в больницу.
Спасатели прибыли на вызов, когда в доме уже горела комната. Во время разведки они обнаружили внутри дома потерявших сознание мужчину и его маленького сына.
Специалисты ГСЧС вынесли обоих на свежий воздух и до прибытия медиков оказывали им домедицинскую помощь. Медики продолжили реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось.
36-летнего мужчину госпитализировали в местную больницу. Пожар ликвидировали.
Причину возгорания и все обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливают специалисты.
В ГСЧС регулярно напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в отопительный сезон. В частности, спасатели советуют:
- очищать печи и дымоходы от сажи перед началом и в течение всего отопительного сезона;
- не пользоваться печами, на которых есть трещины;
- не оставлять без присмотра растопленные печи и не поручать уход за ними малолетним детям;
- не разжигать печь бензином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;
- не включать одновременно несколько мощных электрообогревателей в одну розетку.
Напомним, в январе 2022 года в результате пожара в жилом доме села Браница Нежинского района Черниговской области погибли четыре человека, в том числе трое детей.
По словам пресс-секретаря областного управления ГСЧС Романа Хропатого, жертвами пожара стали жена хозяина и трое детей 2017–2018 годов рождения.
Тогда пожар был локализован на площади 56 кв. м. Причина возгорания устанавливалась.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Житомирской области.
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