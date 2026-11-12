Видео: В Сумах во время пожара в десятиэтажном доме спасли семерых человек
В Сумах спасатели потушили пожар в десятиэтажном жилом доме.
Огонь охватил фасад до шестого этажа, также загорелся припаркованный рядом автомобиль.
Во время тушения пожара спасатели спасли семерых человек, ещё 17 эвакуировали в безопасное место.
Источник: ГСЧС Украины
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