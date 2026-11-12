Видео: В Сумах во время пожара в десятиэтажном доме спасли семерых человек

В Сумах спасатели потушили пожар в десятиэтажном жилом доме.

Огонь охватил фасад до шестого этажа, также загорелся припаркованный рядом автомобиль.

Во время тушения пожара спасатели спасли семерых человек, ещё 17 эвакуировали в безопасное место.

Источник: ГСЧС Украины

В селе Блажово Рокитновской общины в Сарненском районе днём 9 ноября произошёл пожар в хозяйственной постройке. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело женщины.

В Оболонском районе Киева на пожаре в здании обнаружили тело человека.

Вечером 2 ноября в Звягеле Житомирской области произошел пожар в жилом доме. Спасатели вынесли из охваченного огнем дома потерявшего сознание 36-летнего мужчину и его трехлетнего сына. Ребёнка спасти не удалось, отца доставили в больницу.

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