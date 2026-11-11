Буданов назвал ключевые приоритеты Украины после переговоров в Абу-Даби
Позиция Украины на мирных переговорах остается неизменной: прекращение огня, создание эффективной системы гарантий безопасности и возвращение пленных.
По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, в течение двух дней украинская делегация в Абу-Даби искала пути завершения войны.
Переговоры были непростыми, однако главными задачами остаются достижение справедливого мира, сохранение жизней украинцев и обеспечение безопасности государства.
Буданов также подчеркнул важный результат в вопросе возвращения пленных.
Источник: Кирилл Буданов
Напомним, Арахамия предположил, что мир между Украиной и РФ может быть достигнут до конца 2026 года.
До этого Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру.
Ранее в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России о завершении войны: главные итоги.
До этого Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.