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Новости Украина

Буданов назвал ключевые приоритеты Украины после переговоров в Абу-Даби

UA NEWS 11 Ноября 2026 19:06
Буданов назвал ключевые приоритеты Украины после переговоров в Абу-Даби

Позиция Украины на мирных переговорах остается неизменной: прекращение огня, создание эффективной системы гарантий безопасности и возвращение пленных.

По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, в течение двух дней украинская делегация в Абу-Даби искала пути завершения войны. 

 Переговоры были непростыми, однако главными задачами остаются достижение справедливого мира, сохранение жизней украинцев и обеспечение безопасности государства.

Буданов также подчеркнул важный результат в вопросе возвращения пленных.

Источник: Кирилл Буданов

Напомним, Арахамия предположил, что мир между Украиной и РФ может быть достигнут до конца 2026 года.

До этого Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру.

Ранее в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России о завершении войны: главные итоги.

До этого Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

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