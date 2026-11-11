Украина нашла способ обойти ограничения на использование Starshield над РФ — Fire Point

Украинский производитель вооружения Fire Point призвал компанию SpaceX расширить зону покрытия военной спутниковой сети Starshield за пределы территории Украины. В компании подчеркнули, что используют эту систему исключительно для военных нужд.

«Если бы у нас была возможность расширить лицензии Starshield не только на временно оккупированных территориях, но и немного дальше, например, на 200–300 километров, это могло бы существенно повлиять на то, как Украина противостоит баллистическим атакам РФ на гражданское население», — заявила изданию генеральный директор Fire Point Ирина Терех.

Она подчеркнула, что Украина использует систему Starshield исключительно в военных целях. Лицензию на её использование выдает и контролирует Министерство обороны Украины. Она функционирует аналогично сертификату конечного пользователя, который гарантирует государственный надзор.



Терех пояснила, что ограничение использования Starshield только над временно оккупированными территориями Украины хоть и помогает Киеву, но не решает главной проблемы – поиска целей на территории РФ. Ведь именно из этих регионов враг запускает большинство своих баллистических ракет.

«Важно понимать, что жизни сотен и тысяч украинцев на самом деле зависят от одного политического решения, которое не нанесет серьезного ущерба администрации США», — подчеркнула Терех.

Она сообщила, что компания Fire Point уже нашла обходной путь для того, чтобы противодействовать американским ограничениям на использование Украиной Starshield. Однако, добавляет она, это решение обеспечивает лишь 15–20 процентов возможностей Starshield. О каком именно обходном пути идет речь — Терех не сообщила:



«Мы стараемся выжать максимум из этого обходного пути. Но он не может заменить ни по цене, ни по масштабируемости Starshield в качестве полноценной альтернативы».

Также Терех прокомментировала создание Украиной баллистической ракеты FP-7 с дальностью полета до 250 км. По словам Терех, эта ракета уже прошла первые боевые испытания.

«Мы осуществили наш первый запуск с поля боя. Мы собрали очень много полезных данных. Мы внесли некоторые доработки и готовимся к следующему запуску. И я думаю, что это будет заключительная часть программы испытаний, и тогда мы будем готовы подписать контракт и начать серийное производство», — сказала Терех.

Что касается баллистической ракеты FP-9, дальность полета которой составляет до 850 км, то, по словам Терех, первое её боевое испытание должно пройти уже до конца этого года.

Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на генерального директора компании.



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