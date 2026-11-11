乌克兰找到了绕过在俄罗斯境内使用Starshield限制的方法——Fire Point

乌克兰军工企业Fire Point呼吁SpaceX公司将“Starshield”军事卫星网络的覆盖范围扩展至乌克兰境外。该公司强调，该系统仅用于军事用途。

“如果我们能够将‘Starshield’的许可范围不仅扩展到临时被占领土，还能再延伸一些，例如200至300公里， 这将对乌克兰抵御俄罗斯针对平民的弹道导弹袭击产生重大影响，”Fire Point首席执行官伊琳娜·特列赫向该媒体表示。

她强调，乌克兰仅将Starshield系统用于军事目的。该系统的使用许可由乌克兰国防部颁发并监管，其运作方式类似于最终用户证书，可确保国家监管。



特列赫解释道，虽然将“Starshield”的使用范围仅限于乌克兰临时被占领土上，这确实对基辅有所帮助，但并未解决主要问题——即在俄罗斯境内追踪目标。因为敌人正是从这些地区发射了大部分弹道导弹。

“必须认识到，成百上千乌克兰人的生命实际上取决于一项政治决策，而这一决策并不会对美国政府造成太大损害，”特列赫强调道。

她透露，Fire Point公司已经找到了一种变通方案，以应对美国对乌克兰使用“Starshield”系统的限制。 不过，她补充道，这一方案仅能提供“Starshield”系统15%至20%的功能。至于具体采取了何种变通方案，特列赫并未透露：



“我们正努力从这一变通方案中榨取最大效益。但无论从价格还是可扩展性来看，它都无法取代Starshield作为完整的替代方案。”

此外，特列赫还就乌克兰研制射程达250公里的FP-7弹道导弹一事发表了评论。据特列赫称，该导弹已完成首次实战测试。

“我们已在战场上进行了首次发射。我们收集到了大量有价值的数据。 我们已进行了一些升级，并正在为下一次测试做准备。我认为这将是测试计划的最后阶段，届时我们将准备好签署合同并开始批量生产，”特列赫说道。

至于射程可达850公里的FP-9弹道导弹，据特列赫称，其首次实战测试预计将在今年年底前进行。

据Breaking Defense援引该公司首席执行官的话报道。



CNN报道称，美国正就马斯克在乌克兰的Starshield项目活动展开调查。

泽连斯基表示，对Starshield的限制导致2000架巴尔斯拦截无人机停止运作。

美国国会议员呼吁五角大楼向乌克兰提供使用“星链”和“星盾”的保障。

回顾此前，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消针对乌克兰军方使用的Starshield（即Starlink卫星系统的军用版本）在速度和运行方面的限制。

五角大楼监察长驳回了关于Starlink在乌克兰运行的请求——Interia

鲁比奥表示，乌克兰目前尚无法使用星盾系统

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