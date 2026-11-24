总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，即使有安全保障，乌克兰自愿放弃顿巴斯也无法确保和平，反而会促使俄罗斯提出新的领土要求。

11月24日（星期二），在乔皮举行的“地方和区域政府大会”会议上与社区代表交流时， 这位国家元首强调，若因自身决定而非因战事而放弃自己的土地，实际上将意味着在战争中失败，并可能为克里姆林宫对哈尔科夫州、第聂伯罗和扎波罗热地区提出主权要求打开大门。

泽连斯基表示，乌克兰应将坚守阵地与为和平进行的谈判工作相结合，但绝不能同意不战而弃领土，因为那样俄罗斯只会欺骗我们。 总统坚信，只要美国保持坚定立场、欧洲保持团结，侵略者就无法“压垮”乌克兰， 俄罗斯将因每月超过5万名军人的伤亡，以及经济、能源和后勤能力的枯竭，被迫接受停火。

来源：泽连斯基在Telegram上的发文。

总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，《明斯克协议》并未为乌克兰提供可靠的安全保障，也未能阻止俄罗斯的侵略。据他称，在克里米亚问题上的让步只会鼓励俄罗斯进一步占领乌克兰领土。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳正致力于尽快促成乌克兰与俄罗斯之间的和平协议，最好能在1月前达成。与此同时，弗拉基米尔·泽连斯基表示，基辅不会以做出不可接受的让步为代价来换取和平。

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