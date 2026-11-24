Президент Владимир Зеленский заявил, что добровольный отказ Украины от Донбасса не обеспечит мир даже при наличии гарантий безопасности, а лишь подтолкнет Россию к выдвижению новых территориальных требований.

Во время общения с представителями общин в Чопе на заседании Конгресса местных и региональных властей во вторник, 24 ноября, глава государства подчеркнул, что уступка собственной земли по собственному решению, а не в результате боевых действий, фактически будет означать поражение в войне и может открыть путь к претензиям Кремля на Харьковскую область, Днепр и Запорожье.

По словам Зеленского, Украина должна сочетать удержание позиций с переговорной работой во имя мира, но ни в коем случае не соглашаться на сдачу территорий без боя, поскольку Россия в таком случае просто обманет. Президент убежден, что если агрессору не удастся «продавить» Украину при условии стойкости США и единства Европы, РФ будет вынуждена пойти на прекращение огня из-за потерь более 50 тысяч военных в месяц, а также истощения экономических, энергетических и логистических возможностей.

Источник: Зеленский в Telegram.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения не обеспечили Украине надёжных гарантий безопасности и не смогли остановить российскую агрессию. По его словам, уступки в отношении Крыма лишь подтолкнули Россию к дальнейшей оккупации украинских территорий.

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер стремятся заключить мирное соглашение между Украиной и Россией как можно скорее, желательно до января. В то же время Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на мир ценой неприемлемых уступок.

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