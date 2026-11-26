Неизвестные привезли в ветеринарную клинику двух новорожденных львят и оставили их там от имени Центра спасения диких животных (Wild Animals Rescue Center). О животных в Центре узнали через два дня, когда ветеринар позвонила, чтобы спросить, когда львят заберут.

По данным зоозащитников, львятам, судя по всему, всего несколько дней от роду, и в клинику они попали в тяжелом состоянии из-за сильного запора — чем их кормили ранее и кто их привез, неизвестно. После оказания первой необходимой ветеринарной помощи сотрудники Центра забрали животных к себе. В организации отметили, что новорожденные львята нуждаются в почти круглосуточном уходе и специальном вскармливании, и призвали желающих поддержать их финансово.

Источник: сообщение Центра спасения диких животных (Wild Animals Rescue Center) в соцсети.

Ранее суд вынес приговор владельцу львиц, которые сбежали из вольера и бегали по Хмельницкому. Председателя общественной организации «ЗОО Защита» Сергея Пальохина суд признал виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель. Ему назначили пять лет лишения свободы, однако суд заменил это наказание на один год испытательного срока.

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