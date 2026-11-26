Кабинет министров утвердил порядок и условия предоставления в 2027 году образовательной субвенции из специального фонда государственного бюджета в размере 100 млн грн для пополнения библиотечных фондов учреждений общего среднего образования, сообщило Министерство образования и науки Украины.

Средства будут покрывать до 95% стоимости закупок при условии софинансирования не менее 5% из местного бюджета и будут направлены на приобретение художественной, научно-популярной, справочной и другой книжной продукции, за исключением учебников и учебных пособий.

Субвенцию будут предоставлять муниципальным школам с очной или смешанной формой обучения, прежде всего тем, которые в 2026/2027 учебном году внедряют модельную программу «Чтение как суперсила» для 5–6 классов или участвуют в пилотном проекте старшей профильной школы. Не менее 30 % средств, выделенных каждой библиотеке, будут направлены на книги из перечней программной литературы, остальные издания подберет библиотечный работник из каталога «Книги на рынке» с учетом предложений педагогов и интересов учеников, приобретая не менее пяти экземпляров каждого издания.

Источник: сообщение Министерства образования и науки Украины.

Львовская область выделяет 2 млн грн на закупку книг со складов украинских издательств. Книги передадут библиотекам, чтобы поддержать издателей и одновременно помочь спасти экземпляры от возможных российских ударов.

За время полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики уничтожили или повредили почти тысячу библиотек с более чем 200 миллионами книг.

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