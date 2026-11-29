В понедельник, 30 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения коснутся как промышленных предприятий, так и бытовых потребителей. Причиной по-прежнему являются последствия российских атак на энергетическую систему.

Для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей, в том числе и населения, будут применяться почасовые отключения. Их объем составит от одной до трех с половиной очередей. «В некоторых областях круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии: для промышленности — графики ограничения мощности; для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1 до 3,5 очередей)», — сообщили в компании.

В «Укрэнерго» пояснили, что ограничения необходимы из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Графики помогают распределять имеющуюся электроэнергию и поддерживать работу энергосистемы. При этом отключения будут действовать не одинаково во всех регионах. Время и продолжительность отключений зависят от ситуации в конкретной области и установленных для неё ограничений.

Поэтому украинцам рекомендуют заранее проверять графики на официальных страницах своих операторов системы распределения — облэнерго. Именно там публикуется информация об очередях и часах, когда по конкретному адресу может отсутствовать свет. Также стоит следить за обновлениями, ведь ситуация в энергосистеме может меняться. О введении графиков сообщили в НЭК «Укрэнерго» на официальной странице в Facebook.

В воскресенье, 29 ноября, в Украине в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения — объемом от одной до трех очередей.

Из-за последствий российских обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры в Киевской и Днепропетровской областях изменили порядок отключений электроэнергии. В части Киевской области ввели чрезвычайные ограничения, а в Днепропетровской области энергетики составляют графики отдельно для каждого дома.

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