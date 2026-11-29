У понеділок, 30 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як промислових підприємств, так і побутових споживачів. Причиною залишаються наслідки російських атак на енергетичну систему.

Для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів, зокрема й населення, застосовуватимуть погодинні відключення. Їхній обсяг становитиме від однієї до трьох з половиною черг. «У частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії: для промисловості — графіки обмеження потужності; для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3,5 черг)», — повідомили в компанії.

В «Укренерго» пояснили, що обмеження необхідні через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Графіки допомагають розподіляти наявну електроенергію та підтримувати роботу енергосистеми. Водночас відключення діятимуть не однаково в усіх регіонах. Час і тривалість знеструмлень залежать від ситуації в конкретній області та встановлених для неї обмежень.

Тому українцям радять заздалегідь перевіряти графіки на офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу — обленерго. Саме там публікують інформацію про черги та години, коли за конкретною адресою може не бути світла. Також варто стежити за оновленнями, адже ситуація в енергосистемі може змінюватися. Про запровадження графіків повідомили в НЕК «Укренерго» на офіційній сторінці у Facebook.

У неділю, 29 листопада, в Україні протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення — обсягом від однієї до трьох черг.

Через наслідки російських обстрілів та пошкодження енергетичної інфраструктури на Київщині й Дніпропетровщині змінили порядок відключень електроенергії. У частині Київської області запровадили екстрені обмеження, а на Дніпропетровщині енергетики формують графіки окремо для кожного будинку.

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