В воскресенье, 29 ноября, в Иерусалиме состоялась мемориальная церемония в честь жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине. Мероприятие прошло у мемориала в Саду роз (Wohl Rose Garden), где собрались представители украинско-израильской общины и общественных организаций. Участники возложили к памятнику цветы и символические колоски, чтобы почтить память миллионов людей, погибших во время искусственного голода.

Памятное мероприятие состоялось у мемориала жертвам Голодомора в одном из парков Иерусалима. Участники церемонии вспомнили миллионы людей, чьи жизни унес голод 1932–1933 годов, организованный сталинским режимом. Среди погибших были не только украинцы. Жертвами Голодомора стали также евреи и представители других национальностей, проживавшие на территории Украины. Трагедия затронула целые семьи и общины, оставив глубокий след в истории страны.

На церемонию пришли многочисленные представители украинско-израильской общины и общественных организаций. Они возложили цветы и символические колоски к мемориалу. Колосья стали символом памяти о миллионах погибших и напоминанием о трагедии, которую пережил украинский народ. Организаторы поблагодарили всех, кто присоединился к чествованию. Они подчеркнули, что присутствие участников стало жестом солидарности и свидетельством общего стремления сохранять историческую память о Голодоморе.

Памятные мероприятия с участием украинской общины за рубежом помогают рассказывать об этой трагедии людям в других странах и напоминать о судьбах её жертв. Участники церемонии в Иерусалиме завершили мероприятие словами: «Вечная память жертвам Голодомора». Об этом сообщает Посольство Украины в Государстве Израиль.

Служба внешней разведки Украины обнародовала рассекреченные архивные документы об организации ОУН протестной кампании за рубежом осенью 1933 года. Её целью было привлечь внимание международного сообщества к массовому голоду в советской Украине и преступной политике большевистского режима.

28 ноября 2026 года в Украине будут чтить память жертв голодоморов. В этот день исполняется 93 года со дня Голодомора 1932–1933 годов, а также 80 лет с начала голода 1946–1947 годов. Украинцы будут зажигать свечи, присоединяться к общенациональной минуте молчания и вспоминать миллионы людей, погибших из-за искусственного голода, устроенного советской властью.

Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодоморов 28 ноября почтил память миллионов украинцев, погибших в результате искусственных голодов 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годов.



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