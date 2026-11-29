У неділю, 29 листопада, в Єрусалимі відбулася меморіальна церемонія на честь жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Захід провели біля меморіалу в Саду Троянд (Wohl Rose Garden), де зібралися представники українсько-ізраїльської громади та громадських організацій. Учасники поклали до пам’ятника квіти й символічні колоски, щоб вшанувати мільйони людей, які загинули під час штучного голоду.

Пам’ятний захід відбувся біля меморіалу жертвам Голодомору в одному з парків Єрусалима. Учасники церемонії згадали мільйони людей, чиї життя забрав голод 1932–1933 років, організований сталінським режимом. Серед загиблих були не лише українці. Жертвами Голодомору стали також євреї та представники інших національностей, які жили на території України. Трагедія торкнулася цілих родин і громад, залишивши глибокий слід в історії країни.

На церемонію прийшли численні представники українсько-ізраїльської громади та громадських організацій. Вони поклали квіти й символічні колоски до меморіалу. Колосся стало знаком пам’яті про мільйони загублених життів і нагадуванням про трагедію, яку пережив український народ. Організатори подякували всім, хто долучився до вшанування. Вони наголосили, що присутність учасників стала жестом солідарності та свідченням спільного прагнення зберігати історичну пам’ять про Голодомор.

Пам’ятні заходи за участю української громади за кордоном допомагають розповідати про цю трагедію людям в інших країнах і нагадувати про долі її жертв. Учасники церемонії в Єрусалимі завершили вшанування словами: «Вічна пам’ять жертвам Голодомору». Про це повідомляє Embassy of Ukraine in the State of Israel.

Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила розсекречені архівні документи про організацію ОУН протестної кампанії за кордоном восени 1933 року. Її метою було привернути увагу міжнародної спільноти до масового голоду в радянській Україні та злочинної політики більшовицького режиму.

28 листопада 2026 року в Україні вшановуватимуть пам’ять жертв голодоморів. Цього дня минають 93-ті роковини Голодомору 1932–1933 років, а також 80 років від початку голоду 1946–1947 років. Українці запалюватимуть свічки, долучатимуться до загальнонаціональної хвилини мовчання та згадуватимуть мільйони людей, які загинули через штучний голод, влаштований радянською владою.

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодоморів 28 листопада вшанувавмільйони українців, які загинули внаслідок штучних голодів 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 років.



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