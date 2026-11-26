Rada Ministrów zatwierdziła procedurę i warunki przyznania w 2027 roku dotacji edukacyjnej ze specjalnego funduszu budżetu państwa w wysokości 100 mln hrywien na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych placówek ogólnodostępnego szkolnictwa średniego – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

Środki te pokryją do 95% kosztów zakupów, pod warunkiem współfinansowania w wysokości co najmniej 5% z budżetu lokalnego, i zostaną przeznaczone na zakup literatury pięknej, popularnonaukowej, encyklopedycznej oraz innych publikacji, z wyjątkiem podręczników i pomocy dydaktycznych.

Dotacja będzie przyznawana szkołom komunalnym prowadzącym nauczanie stacjonarne lub mieszane, przede wszystkim tym, które w roku szkolnym 2026/2027 wdrażają program modelowy „Czytanie jako supermoc” dla klas 5–6 lub uczestniczą w pilotażowym programie szkoły profilowej dla starszych klas. Co najmniej 30% środków przyznanych każdej bibliotece zostanie przeznaczone na książki z wykazów literatury programowej, pozostałe pozycje wybierze pracownik biblioteki z katalogu „Książki na rynku”, uwzględniając propozycje nauczycieli i zainteresowania uczniów, kupując co najmniej pięć egzemplarzy każdej pozycji.

Źródło: komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Obwód lwowski przeznacza 2 mln hrywien na zakup książek z magazynów ukraińskich wydawnictw. Książki zostaną przekazane bibliotekom, aby wesprzeć wydawców, a jednocześnie pomóc uratować egzemplarze przed ewentualnymi rosyjskimi atakami.

Od czasu rozpoczęcia pełnej inwazji na Ukrainę rosyjscy najeźdźcy zniszczyli lub uszkodzili prawie tysiąc bibliotek, w których znajdowało się ponad 200 milionów książek.

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