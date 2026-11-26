0:00 / 0:00

Невідомі привезли до ветеринарної клініки двох новонароджених левенят і залишили їх там від імені Центру порятунку диких тварин (Wild Animals Rescue Center). Про тварин у Центрі дізналися за два дні, коли ветеринарка зателефонувала запитати, коли левенят заберуть.

За даними зоозахисників, левенятам на вигляд лише кілька днів від народження, і до клініки вони потрапили у тяжкому стані через сильний закреп — чим їх годували раніше та хто їх привіз, невідомо. Після надання першої необхідної ветеринарної допомоги співробітники Центру забрали тварин до себе. В організації зазначили, що новонароджені левенята потребують майже цілодобового нагляду та спеціального вигодовування, і закликали охочих підтримати їх фінансово.

Джерело: повідомлення Центру порятунку диких тварин (Wild Animals Rescue Center) у соцмережі.

Раніше суд виніс вирок власнику левиць, які втекли з вольєру і бігали по Хмельницькому. Голову громадської організації «ЗОО Захист» Сергія Пальохіна суд визнав винним у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до їхньої загибелі. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, однак суд замінив це покарання на один рік іспитового терміну.

Читай нас у