Nieznani sprawcy przywieźli do kliniki weterynaryjnej dwa nowo narodzone lwiątka i zostawili je tam w imieniu Centrum Ratowania Dzikich Zwierząt (Wild Animals Rescue Center). O zwierzętach w Centrum dowiedziano się dwa dni później, kiedy weterynarz zadzwoniła z pytaniem, kiedy lwiątka zostaną odebrane.

Według informacji od obrońców zwierząt lwiątka wyglądały na zaledwie kilka dni od urodzenia i trafiły do kliniki w ciężkim stanie z powodu silnego zaparcia – nie wiadomo, czym były wcześniej karmione ani kto je przywiózł. Po udzieleniu niezbędnej pierwszej pomocy weterynaryjnej pracownicy Centrum zabrali zwierzęta do siebie. W organizacji zaznaczono, że nowo narodzone lwiątka wymagają niemal całodobowej opieki i specjalnego żywienia, i wezwano chętnych do wsparcia ich finansowego.

Źródło: komunikat Centrum Ratowania Dzikich Zwierząt (Wild Animals Rescue Center) w mediach społecznościowych.

Wcześniej sąd wydał wyrok wobec właściciela lwic, które uciekły z wybiegu i biegały po Chmielnickim. Sąd uznał przewodniczącego organizacji społecznej „ZOO Ochrona” Siergieja Palochina za winnego okrutnego traktowania zwierząt, co doprowadziło do ich śmierci. Został skazany na pięć lat pozbawienia wolności, jednak sąd zamienił tę karę na rok okresu próby.

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