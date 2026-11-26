25 listopada Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 1460, na mocy której podwyższono wynagrodzenia podstawowe kierowników i pracowników aparatów rad obwodowych, rejonowych, miejskich, osadowych i wiejskich, a także ich organów wykonawczych.

W szczególności wynagrodzenie przewodniczących rad obwodowych oraz prezydenta miasta Kijowa wzrosło z 30,3 do 33,3 tys. hrywien, pierwszych zastępców – z 26,5 do 29,1 tys. hrywien, a zastępców – z 23,7 do 26 tys. hrywien. Wynagrodzenie specjalistów podwyższono z 8,5 do 9,4 tys. hrywien.

Zmieniono również wynagrodzenia kierowników rad rejonowych, departamentów, urzędów i innych struktur samorządu lokalnego. W przypadku przewodniczących rad rejonowych wynagrodzenia urzędowe będą teraz wynosić od 19 do 26,7 tys. hrywien w zależności od kategorii.

Od 1 stycznia 2027 r. dla urzędników samorządu lokalnego pracujących na terenach potencjalnych lub aktywnych działań wojennych wynagrodzenia będą obliczane z uwzględnieniem liczby mieszkańców gminy według stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. Taki porządek będzie obowiązywał do końca roku, w którym stan wojenny zostanie zawieszony lub zniesiony.

Źródło: Rada Ministrów Ukrainy.

W Ukrainie proponuje się, aby od 1 stycznia 2027 r. ustalić minimalne wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia nie tylko w szpitalach, ale także w szkołach, placówkach sportowych i instytucjach opieki społecznej.

Ministerstwo Zdrowia Ukrainy rozważa możliwość podwyższenia minimalnego wynagrodzenia lekarzy do 30 tys. UAH, a pielęgniarek i pielęgniarzy – do 20 tys. UAH. Jednocześnie kwoty te nie zostały jeszcze zatwierdzone, a terminy podwyżek będą zależały od dostępnych środków finansowych i decyzji rządu.

Wcześniej Rada Najwyższa odrzuciła ograniczenia wynagrodzeń urzędników państwowych.

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