W piątek, 27 listopada, na Ukrainę dotrze nowa fala opadów i ochłodzenia. Deszcze i śnieg prognozowane są w obwodach południowych, a także w niektórych obwodach centralnych i zachodnich. Miejscami opady będą intensywne.

W całym kraju będzie przeważać pochmurna pogoda, a temperatura powietrza będzie nadal spadać. W większości regionów temperatury w ciągu dnia będą oscylować od -4° do +1°. Cieplej będzie jedynie na południu kraju oraz w Zakarpaciu.

W Kijowie jutro będzie pochmurno. Temperatura powietrza w nocy wyniesie -2°, a w ciągu dnia +1°.

We Lwowie w piątek będzie pochmurno. W nocy -2°, w ciągu dnia -2°, śnieg.

W Łucku będzie pochmurno, w nocy 3°, w ciągu dnia 0°.

W Równem jutro będzie pochmurno, w nocy -3°, w ciągu dnia 0°.

W Tarnopolu 27 listopada w nocy -2°, w ciągu dnia -2°, pochmurno, śnieg.

W Chmielnickim w ciągu dnia będzie pochmurno, w nocy -2°, w ciągu dnia -2°, opady śniegu.

W Iwano-Frankiwsku będzie pochmurno, w nocy -1°, w ciągu dnia 0°, śnieg.

W Użhorodzie jutro termometry wskażą w nocy +2°, w ciągu dnia +5°, będzie pochmurno, z deszczem.

W Czerniowcach w piątek – pochmurno, w nocy 0°, w ciągu dnia +1°, mokry śnieg.

W Winnicy jutro będzie -2°...-2°, zachmurzenie, śnieg.

W Żytomierzu w piątek w nocy -4°, w ciągu dnia 0°, pochmurno.

W Czernihowie termometry wskażą -1°...-1°, będzie pochmurno.

W Czerkasach jutro w nocy -1°, w ciągu dnia +1°, zachmurzenie.

W Kropywnickim temperatura w nocy wyniesie -2°, w ciągu dnia 0°, będzie pochmurno, z opadami śniegu.

W Połtawie – pochmurno, temperatura powietrza -4°...0°.

W Odessie 27 listopada – pochmurno, deszcz, temperatura w nocy +8°, w ciągu dnia +8°.

W Chersoniu w piątek w nocy będzie +2°, w ciągu dnia +3°, pochmurno, deszcz.

W Mikołajowie jutro będzie pochmurno, z deszczem, w nocy +2°, w ciągu dnia +3°.

W Zaporożu temperatura w nocy wyniesie -1°, w ciągu dnia -1°, będzie pochmurno, z opadami śniegu.

W Sumach jutro temperatura powietrza w nocy wyniesie -2°, a w ciągu dnia -2°, zachmurzenie.

W Charkowie – pochmurno, temperatura w nocy -2°, w ciągu dnia -1°.

W Dnieprze temperatura w nocy wyniesie -2°, w ciągu dnia 0°, będzie pochmurno, z opadami śniegu.

W Symferopolu w piątek będzie pochmurno, z opadami deszczu, +4°...+9°.

W Kramatorsku jutro będzie pochmurno, temperatura w nocy -5°, w ciągu dnia 0°.

W Siewierodoniecku – pochmurno, temperatura w nocy -4°, w ciągu dnia 0°.

Mokry śnieg i silny wiatr — jaka pogoda będzie panować na Ukrainie 22 listopada.

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