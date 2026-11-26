19 i 20 listopada Ukraina przekazała Niemcom i Turcji dwóch cudzoziemców, którzy byli poszukiwani na skalę międzynarodową pod zarzutem oszustwa.

Do Niemiec ekstradowano mężczyznę podejrzanego o udział w grupie przestępczej, która oszukała poszkodowanych na kwotę ponad 2 mln hrywien.

Został zatrzymany w obwodzie kijowskim w sierpniu 2026 roku. Wcześniej, pod koniec 2019 roku, był już zatrzymywany na Ukrainie, ale wówczas do ekstradycji nie doszło.

Do Turcji przekazano 44-letniego obywatela, skazanego na podstawie 18 wyroków łącznie na prawie 65 lat pozbawienia wolności. W latach 2015–2021 w sposób oszukańczy przywłaszczał sobie środki finansowe obywateli, posługiwał się cudzymi kartami bankowymi i przeprowadzał operacje finansowe bez zgody właścicieli rachunków. Ofiarami jego działań padło co najmniej 20 osób. Mężczyzna został zatrzymany w czerwcu 2026 roku podczas próby wyjazdu przez przejście graniczne „Mamaliga”.

Ekstradycja odbyła się na podstawie decyzji Biura Prokuratora Generalnego i Ministerstwa Sprawiedliwości po przeprowadzeniu odpowiednich kontroli oraz we współpracy z organami ścigania obu krajów.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Z Norwegii do Ukrainy ekstradowano byłego pracownika banku z obwodu tarnopolskiego, podejrzanego o sprzeniewierzenie środków klientów tej instytucji finansowej na kwotę około miliona hrywien. Mężczyzna został objęty międzynarodowym listem gończym.

Japonia ekstradowano do Niemiec jednego z prawdopodobnych przywódców rosyjskiej grupy cyberprzestępczej „Qilin”, która wyłudzała setki milionów dolarów od firm na całym świecie. Według ministra spraw wewnętrznych kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia Herberta Roila, podejrzanego zatrzymano w Japonii podczas urlopu.

Do Ukrainy ekstradowano 30-letniego mieszkańca obwodu winnickiego, podejrzanego o organizowanie nielegalnego przewożenia mężczyzn przez granicę państwową. Po powrocie trafił do aresztu.

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