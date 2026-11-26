Stany Zjednoczone pracują nad zaangażowaniem Ukrainy i krajów europejskich w rozszerzenie produkcji systemów obrony przeciwlotniczej Patriot oraz wzmocnienie międzynarodowych łańcuchów dostaw. Informację tę podał Pentagon w odpowiedzi na zapytanie „Głosu Ameryki”.

Amerykański Departament Obrony podkreślił, że Waszyngton popiera pogłębienie współpracy przemysłowej oraz zwiększenie produkcji obecnych i przyszłych modyfikacji systemu Patriot.

W tym celu, jak twierdzą przedstawiciele Pentagonu, realizowany jest szereg działań mających na celu przyspieszenie współpracy transatlantyckiej z partnerami europejskimi i Ukrainą.

Dziennikarze poprosili również o komentarz w sprawie problemów z dostawami pocisków przechwytujących do systemu Patriot na Ukrainę. Jednak w Pentagonie nie potwierdzono ani nie zaprzeczono doniesieniom o opóźnieniach w dostawach, ograniczając się do oświadczeń o kontynuacji współpracy przemysłowej.

Źródło: Pentagon (w odpowiedzi udzielonej „Głosowi Ameryki”).

Licencje na produkcję ukraińskich rakiet Patriot w USA utknęły w Pentagonie. Prawdopodobnie wynika to ze stanowiska prezydenta Donalda Trumpa w tej sprawie.

Przypomnijmy, że prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie wpływa na bezpieczeństwo Ukrainy oraz na zapewnienie jej systemów obrony przeciwlotniczej.

Niemcy nie mogą już przekazać Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Obecnie zasoby w tym kraju są wyczerpane. Poinformował o tym minister obrony RFN Boris Pistorius.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie może czekać latami na dostawy rakiet do systemów Patriot, ponieważ Rosja nadal atakuje infrastrukturę energetyczną i przygotowuje się do bardziej intensywnego stosowania rakiet balistycznych zimą.

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