Narodowy Bank Ukrainy ustalił zaktualizowane oficjalne kursy dolara i euro na piątek, 27 listopada. Obie waluty zagraniczne nadal traciły na wartości w stosunku do hrywny.

Kursy walut NBU

W piątek, 27 listopada, NBU ustalił oficjalny kurs dolara na poziomie 45,10 hrywny. W porównaniu z czwartkiem, 26 listopada, waluta amerykańska straciła na wartości o 17 kopiejek – w poprzednim dniu roboczym jej kurs wynosił 45,27 hrywny.

Oficjalny kurs euro również spadł. Na dzień 27 listopada NBU ustalił go na poziomie 49,49 hrywny, czyli o 4 kopiejki mniej niż dzień wcześniej. W czwartek, 26 listopada, waluta europejska kosztowała 49,53 hrywny.

Informację tę podał NBU.

Narodowy Bank Ukrainy podniósł oficjalny kurs dolara i euro we wtorek, 24 listopada.

Dolar i euro nadal traciły na wartości: NBU zaktualizował kursy walut na 23 listopada